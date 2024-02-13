Представитель Китая напомнил о Минских соглашениях

Международное сообщество должно содействовать началу переговорного процесса по ситуации на Украине. При этом важно, чтобы отдельные страны прекратили «подливать масло в огонь» и саботировать дипломатические усилия других государств.
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