Ждун в Крыму наводил ракеты на корабли Черноморского флота. Длительный срок заключения за госизмену светит крымчанину, который фотографировал военные объекты в Феодосии и отправлял Украине, что использовалось для ударов по Крыму.
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