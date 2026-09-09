Перу: Один человек был ранен после того, как боевики открыли огонь по пассажирскому автобусу-заправщику на Авенида Хосе Гальвес в районе Ла Перла города Кальяо поздно вечером 8 сентября.
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