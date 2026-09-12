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ИА Регнум

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Ахмедова: ругающие Россию последними словами релоканты уже наполовину мертвы

Ахмедова: ругающие Россию последними словами релоканты уже наполовину мертвы

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова рассказала, что написала рассказ «Релокация» на основе впечатлений от бегства некоторых россиян из страны, которое ошеломило ее в 2022 году.

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