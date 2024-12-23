В Минобороны Германии заявили об ударе Владимира Путина по стране. Министр сказал прямо: "Он хорошо нас знает".
Путин ударил по Германии. В Минобороны страны заявили: "Он хорошо нас знает"
Комментарии
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Eduard
Писториус про свои делишки понятно умалчивает!
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21 час.
СТ
Сергей Туренко
Наличие врага было выгодным для всех преступных режимов. Это США, Англия, ФРГ и далее Франция, Италия, Израиль, Турция, Япония... Любой провал в политике, экономике, соц. сфере... можно свалить на действия враждебного государства. А наличие в собственности СМИ помогают удерживать лекторат в нужном направлении.
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13 час.
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