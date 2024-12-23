Путин ударил по Германии. В Минобороны страны заявили: "Он хорошо нас знает"

СТ

Сергей Туренко

Наличие врага было выгодным для всех преступных режимов. Это США, Англия, ФРГ и далее Франция, Италия, Израиль, Турция, Япония... Любой провал в политике, экономике, соц. сфере... можно свалить на действия враждебного государства. А наличие в собственности СМИ помогают удерживать лекторат в нужном направлении.