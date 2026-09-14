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МОСИНФОРМ

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Детский сад на 275 мест с бассейном построили в Молжаниновском районе

Детский сад на 275 мест с бассейном построили в Молжаниновском районе

Новый детский сад «Аврора», рассчитанный на 275 воспитанников, ввели в эксплуатацию в Молжаниновском районе Северного административного округа.

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