Орбан призвал Рютте остановить "клеветнические акции" Украины

www.globallookpress.com/David Mareuil/Keystone Press Agency, www.globallookpress.com/Angelo Carconi/Keystone Press Agency Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы в клевете против венгерского государства и призвал генсека НАТО Марка Рютте остановить их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии