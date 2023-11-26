Главы МИД Южной Кореи и Японии осудили запуск северокорейского спутника

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава и глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи Пак Чин провели двустороннюю встречу, в ходе которой осудили запуск северокорейского разведывательного спутника на орбиту.
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