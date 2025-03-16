Можно ли пить кофе по утрам?

Врач-диетолог рассказал, стоит ли пить кофе на голодный желудок. Если вы любите пить кофе по утрам, а по данным статистики, каждый третий россиянин начинает свой рабочий день с чашечки ароматного напитка, то стоит задуматься, а полезно ли это?В чем польза и вред кофе?Одним кофе позволяет почувствовать прилив сил и энергии.