Ли: Де Брёйне планирует завершить карьеру в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может завершить спортивную карьеру в английском клубе. Как сообщает журналист Сэм Ли, бельгиец рассчитывает продлить контракт с клубом, чтобы доиграть за команду до 35 лет, а затем завершить карьеру.