HotRS

Екатеринославом? Екатеринослав Первый возник на правобережье Самары в 1776 г. и развивался здесь десять лет, - рассказывает Максим Кавун. - Сегодня место расположения первого Екатеринослава – это поселок Самаровка в северо-восточной оконечности Днепропетровска. А центральная часть бывшего Екатеринослава с его крепостью сейчас находится на острове с дачными участками на Самарском водохранилище. Может, все таки, оставить название поселка Самара? Бахмут стал снова Артемовском? Товарищ Федор Сергеев, более известный по кличке Артем, первый, кто подал идею продразверстки, вылившуюся в тотальную голодовку. Бахмутом город назван по одноименной реке еще при Иване Грозном. Россия воюет не с языками и даже не с народом, для сведения.