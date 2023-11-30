Юрий Кот Все нормальные и знающие историю русские люди с недоумением слушают новости на федеральном телевидении или сводки нашего Министерства обороны, когда из уст авторитетных источников звучат не просто странные ударения, а попросту украинские нацистские названия русских городов и поселений.
С укрского "червона" - "красная", а "диброва" - "дубрава". Может, хватит называть нацистскими именами русские поселения?
Комментарии
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HotRS
Екатеринославом? Екатеринослав Первый возник на правобережье Самары в 1776 г. и развивался здесь десять лет, - рассказывает Максим Кавун. - Сегодня место расположения первого Екатеринослава – это поселок Самаровка в северо-восточной оконечности Днепропетровска. А центральная часть бывшего Екатеринослава с его крепостью сейчас находится на острове с дачными участками на Самарском водохранилище. Может, все таки, оставить название поселка Самара? Бахмут стал снова Артемовском? Товарищ Федор Сергеев, более известный по кличке Артем, первый, кто подал идею продразверстки, вылившуюся в тотальную голодовку. Бахмутом город назван по одноименной реке еще при Иване Грозном. Россия воюет не с языками и даже не с народом, для сведения.
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59 мин.
HotRS
Боже, как я вас понимаю. Эрмитаж это предтеча Треблинки и Освенцима. А Кронштадт Дахау. Та че там Кронштадт. Давайте уже прямо скажем, Санкт-Петербург породил Гитлера!!!
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19 мин.
ВМ
Владимир Минаков
И когда это Вьетнам, Алжир или Сирия были в составе Российской империи или СССР? Смолол такое, что самому смешно стало...
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2 мин.
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