Проект газового хаба войдет в повестку переговоров Путина и Эрдогана в Казани

Evgenija Palette

А ОН еще не все "жесты доброй воли" продемонстрировал...Скорее всего, именно этот газовый ХАБ и есть причина того, что Эрдоган СУЕТИТСЯ ВОКРУГ БРИКС... А откажется он тогда, когда ВСЁ ПОЛУЧИТ...