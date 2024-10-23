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Проект газового хаба войдет в повестку переговоров Путина и Эрдогана в Казани

Проект газового хаба войдет в повестку переговоров Путина и Эрдогана в Казани

Тема строительства новых атомных электростанций на турецкой территории и проект газового хаба войдут в повестку переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана в Казани.

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Комментарии
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Стефания Новак
Эрдоган тайком запрещает продукцию США , а мы ему хаб по газу? Путин должен знать о тайном решении Эрдогана.
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16 час.
Evgenija Palette
А ОН еще не все &quot;жесты доброй воли&quot; продемонстрировал...Скорее всего, именно этот газовый ХАБ и есть причина того, что Эрдоган  СУЕТИТСЯ ВОКРУГ БРИКС... А откажется он тогда, когда ВСЁ ПОЛУЧИТ...
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16 час.

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