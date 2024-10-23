Проект газового хаба войдет в повестку переговоров Путина и Эрдогана в Казани

Тема строительства новых атомных электростанций на турецкой территории и проект газового хаба войдут в повестку переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана в Казани.
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