Расчеты РСЗО «Град» поразили позиции ВСУ на авдеевском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» постоянным огнем поддерживают военнослужащих группировки войск «Центр», которые продвигаются на авдеевском направлении, и поражают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии