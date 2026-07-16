Путин призвал обеспечить своевременную и качественную передачу жилья гражданам

Президент России Владимир Путин 16 июля 2026 года на рабочей встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в Кремле подчеркнул необходимость передачи гражданам приобретённого жилья в установленные сроки и надлежащем качестве.
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