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Регионы России

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Путин призвал обеспечить своевременную и качественную передачу жилья гражданам

Путин призвал обеспечить своевременную и качественную передачу жилья гражданам

Президент России Владимир Путин 16 июля 2026 года на рабочей встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в Кремле подчеркнул необходимость передачи гражданам приобретённого жилья в установленные сроки и надлежащем качестве.

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