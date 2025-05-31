Главарь киевского режима Владимир Зеленский решил перенести День защиты детей с 1 июня на 20 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Симоньян высмеяла Зеленского, который перенес из-за РФ День защиты детей
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HotRS
«Зеленский перенес День защиты детей на 20 ноября, чтобы не отмечать его 1 июня вместе с Россией.© И со всем миром, как известно это международный день. День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Кроме того, детям посвящены Всемирный день ребёнка (20 ноября), Международный день невинных детей — жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня)... © В ПАРИЖЕ!!!
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8 час.
Fialka
так это всемирный день защиты детей,а не российских и как так опростоволоситься и не праздновать с Германией в один день
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8 час.
Пульхерия Djem
Ну своих то детей он защищает беспрерывно,правда их ждёт тяжелое и незавидное будущее после его бесславной кончины.
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5 час.
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