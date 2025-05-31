Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    Это не фашист Мерц и Германия мечтают о войне с Россией. Эта фашисты всей Европы опять готовятся напасть на Россию и ...Германия опять со...
  • Алексей Сафронов
    Судя по всему, как оказалось сюрпризом для Путина, кроме КНДР никто не соизволил подставить России плече. Надеюсь, чт...Запад в ужасе от ...
  • Александр
    По себе не суди.Запад в ужасе от ...

Симоньян высмеяла Зеленского, который перенес из-за РФ День защиты детей

Симоньян высмеяла Зеленского, который перенес из-за РФ День защиты детей

Главарь киевского режима Владимир Зеленский решил перенести День защиты детей с 1 июня на 20 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
HotRS
«Зеленский перенес День защиты детей на 20 ноября, чтобы не отмечать его 1 июня вместе с Россией.© И со всем миром, как известно это международный день.   День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Кроме того, детям посвящены Всемирный день ребёнка (20 ноября), Международный день невинных детей — жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня)... ©  В ПАРИЖЕ!!!
Ответить
8 час.
Fialka
так это всемирный день защиты детей,а не российских и как так опростоволоситься и не праздновать с Германией в один день
Ответить
8 час.
Пульхерия Djem
Ну своих то детей он защищает беспрерывно,правда их ждёт тяжелое и незавидное будущее после его бесславной кончины.
Ответить
5 час.
наверх