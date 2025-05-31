Симоньян высмеяла Зеленского, который перенес из-за РФ День защиты детей

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«Зеленский перенес День защиты детей на 20 ноября, чтобы не отмечать его 1 июня вместе с Россией.© И со всем миром, как известно это международный день. День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Кроме того, детям посвящены Всемирный день ребёнка (20 ноября), Международный день невинных детей — жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня)... © В ПАРИЖЕ!!!