Аленичев о «Спартаке»: «Не умаляю заслуги Карреры – в сезоне-2016/17 мы боролись бы за золото с «Зенитом» при любом раскладе»

Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о своей работе главным тренером «Спартака». «Многие болельщики задаются вопросом, почему никому из блестящих игроков девяностых не удалось потом привести «Спартак» к титулу уже в качестве тренеров? А кто вообще смог стать чемпионом за последние 20 лет? Только Каррера — некоторые то ли в шутку, то ли в всерьез говорят, что на моем багаже.
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