Галерея сибирского искусства в Иркутске представит выставку «Новые поступления»

В Галерее сибирского искусства в Иркутске 7 декабря откроется выставка «Новые поступления». В экспозицию войдут более 60 произведений искусства, пополнивших коллекцию музея за последние два года, сообщает пресс-служба учреждения.
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