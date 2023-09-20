БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Горы стреляют: Степанакерт в огне, Ереван кипит, Баку наступает

Горы стреляют: Степанакерт в огне, Ереван кипит, Баку наступает

Баку добивается ликвидации Нагорного Карабаха и капитуляции Армении Сергей Аксенов На фото: люди у Дома правительства Армении (Фото: Александр Патрин/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Лепехин Михаил Александров В Нагорном Карабахе снова стреляют.

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Комментарии
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Татьяна Атакишиева
Как гадить на Россию, так Пашинян  первый, а теперь ждёт, что наши парни будут умирать за него? От учений с Москвой отказался, предпочёл США, вот пусть они и спасают. Не жёнушка ли Пашинина заявляла в Киеве, что было большой ошибкой доверить безопасность страны Москве? Ну так пусть американцы покажут свою надёжность.
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ИП
Игорь Петров
Армения сама не признала Карабах.,. И, отдала его Азербайджану.. Чего теперь хотят от нас?
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