Татьяна Атакишиева

Как гадить на Россию, так Пашинян первый, а теперь ждёт, что наши парни будут умирать за него? От учений с Москвой отказался, предпочёл США, вот пусть они и спасают. Не жёнушка ли Пашинина заявляла в Киеве, что было большой ошибкой доверить безопасность страны Москве? Ну так пусть американцы покажут свою надёжность.