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Газета.ру

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Малайзийка рассказала, что парень прислал ей 3 коробки чеков после расставания

Малайзийка рассказала, что парень прислал ей 3 коробки чеков после расставания

Жительница Малайзии рассказала, что после расставания с бойфрендом получила от него три большие коробки с чеками за все три года их отношений, пишет Wakeup.

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