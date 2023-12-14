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Со смешанным чувством. Во сколько обойдется тазик оливье

Со смешанным чувством. Во сколько обойдется тазик оливье

Время оливье неумолимо приближается. Новогодний салат, которого не избежать почти никому, aif.ru решил рассмотреть через историческую «лупу» и с точки зрения ингредиентов, и с точки зрения зарплат, переведённых в тазики.

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