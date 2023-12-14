Со смешанным чувством. Во сколько обойдется тазик оливье

Время оливье неумолимо приближается. Новогодний салат, которого не избежать почти никому, aif.ru решил рассмотреть через историческую «лупу» и с точки зрения ингредиентов, и с точки зрения зарплат, переведённых в тазики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии