В Перми назовут лучшие музейные проекты России

В финал Всероссийского конкурса «Музейный Олимп» вышли 28 проектов, два из которых представит Новая Пермская галерея в номинациях «Прорыв» и «Выставка».
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