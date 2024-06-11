🇷🇺 День России в Сириусе ⭐️ 7:30 — Заплыв на сапах, сбор около серф-станции на пляже “Гамма” ⭐️ 9:30 — Велозаезд с флагами, старт от отеля “Гамма” ⭐️ 10:30 — Праздничная программа и спортивный перекус у отеля “Альфа” ⭐️ 10:00-21:00 — Развлекательная программа на бассейне отеля “Альфа” ⭐️ 12:00 — Концерт в Художественно-историческом центре “Сириус” ⭐️ 18:30 — Кинопоказ в Спортивном парке, фильм “Чемпион мира” ⭐️ 19:00 — Концерт молодёжного симфонического оркестра и кинопоказ фильма “Александр Невский” в большом зале Университета “Сириус” ⭐️ 21:00 — “Поющий фонтан” и исполнение гимна России в Олимпийском парке ⭐️ До 17 июня выставка картин в отелях “Альфа” и “Дельта” 👍Сириус.