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Глава Евродипломатии и госсекретарь США решили привлечь ЕС к переговорам с Россией

Глава Евродипломатии и госсекретарь США решили привлечь ЕС к переговорам с Россией

Любые обсуждения российских инициатив по европейской безопасности должны проходить с участием ЕС. К такому выводу пришли Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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