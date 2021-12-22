Глава Евродипломатии и госсекретарь США решили привлечь ЕС к переговорам с Россией

Любые обсуждения российских инициатив по европейской безопасности должны проходить с участием ЕС. К такому выводу пришли Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Любые обсуждения российских инициатив по европейской безопасности должны проходить с участием ЕС. К такому выводу пришли Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен.
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