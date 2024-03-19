В Польше рассказали о новой роли российских БМП-3

Defence24: российские БМП-3 стали использовать как штурмовое орудие Вооруженные силы России стали чаще применять боевые машины пехоты БМП-3 в качестве штурмовых орудий для ведения огня с закрытых огневых позиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии