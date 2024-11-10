D-Link отказывается исправлять уязвимость безопасности на более чем 60 000 устройствах NAS

Исследователь безопасности Netsecfish обнаружил критический недостаток в нескольких популярных моделях сетевых хранилищ D-Link, который может позволить неавторизованному злоумышленнику выполнить атаку с внедрением команд через HTTP GET-запрос.
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