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Шеремет призвал командование ВСУ начать крестовый поход против НАТО

Шеремет призвал командование ВСУ начать крестовый поход против НАТО

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал командование ВСУ начать крестовый поход против НАТО.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕРОГАТИВА ЕВРОПЫ, КОТОРАЯ И СОВЕРШИЛА ЕГО В УКРАИНЕ РУКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, &quot;ПАТРИАРХА&quot; ВАРФОЛОМЕЯ, ВЫРАЩЕННОГО ЗАПАДОМ ДЛЯ ЭТИХ ДЕЛ!  МАРИОНЕТОЧНЫЕ ВЛАСТИ УКРАИНЫ ЭТОМУ ВСЯЧЕСКИ СОДЕЙСТВОВАЛИ, УБИВАЯ ПРАВОСЛАВИЕ У СЕБЯ, КОТОРЫЙ ОБЕРНУЛСЯ УКРАИНЕ СОТНЯМИ ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ ЕЁ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. НЕКОМУ ТАМ ТЕПЕРЬ ПРОТИВОСТАЯТЬ ЗАПАДНОМУ АНТИХРИСТУ!
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