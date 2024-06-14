Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал командование ВСУ начать крестовый поход против НАТО.
Шеремет призвал командование ВСУ начать крестовый поход против НАТО
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Владимир Соловьев
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕРОГАТИВА ЕВРОПЫ, КОТОРАЯ И СОВЕРШИЛА ЕГО В УКРАИНЕ РУКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, "ПАТРИАРХА" ВАРФОЛОМЕЯ, ВЫРАЩЕННОГО ЗАПАДОМ ДЛЯ ЭТИХ ДЕЛ! МАРИОНЕТОЧНЫЕ ВЛАСТИ УКРАИНЫ ЭТОМУ ВСЯЧЕСКИ СОДЕЙСТВОВАЛИ, УБИВАЯ ПРАВОСЛАВИЕ У СЕБЯ, КОТОРЫЙ ОБЕРНУЛСЯ УКРАИНЕ СОТНЯМИ ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ ЕЁ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. НЕКОМУ ТАМ ТЕПЕРЬ ПРОТИВОСТАЯТЬ ЗАПАДНОМУ АНТИХРИСТУ!
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15 час.
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