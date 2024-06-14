Шеремет призвал командование ВСУ начать крестовый поход против НАТО

Владимир Соловьев

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕРОГАТИВА ЕВРОПЫ, КОТОРАЯ И СОВЕРШИЛА ЕГО В УКРАИНЕ РУКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, "ПАТРИАРХА" ВАРФОЛОМЕЯ, ВЫРАЩЕННОГО ЗАПАДОМ ДЛЯ ЭТИХ ДЕЛ! МАРИОНЕТОЧНЫЕ ВЛАСТИ УКРАИНЫ ЭТОМУ ВСЯЧЕСКИ СОДЕЙСТВОВАЛИ, УБИВАЯ ПРАВОСЛАВИЕ У СЕБЯ, КОТОРЫЙ ОБЕРНУЛСЯ УКРАИНЕ СОТНЯМИ ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ ЕЁ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. НЕКОМУ ТАМ ТЕПЕРЬ ПРОТИВОСТАЯТЬ ЗАПАДНОМУ АНТИХРИСТУ!