HR-эксперт Асадчая: зарплата в конверте может стоить 9,5 тыс. рублей пенсии в месяц

Если из зарплаты 100 тыс. рублей официально оформлены только 25 тыс., за 20 лет работы человек может недополучить пенсионные права, эквивалентные примерно 9,5 тыс.
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