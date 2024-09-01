«Распыляют непонятный газ». Алаудинов обвинил ВСУ в применении химоружия в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) над территорией Курской области все время распыляют «непонятный газ». Об этом в своем в Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника ГУ по военно-политической работе Минобороны России, генерал-майор Апти Алаудинов.