Focus.pl: Польша удивилась, как Россия ведет борьбу за Арктику

Россия готовится стать полноправным хозяином Арктики, считает польский журналист Радек Кожацицкий. Из-за таяния льдов и климатических изменений этот регион привлекает внимание мировых держав с точки зрения логистики и открытия новых морских путей.
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