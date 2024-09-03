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Эколог: мосты в США больше страдают от отсутствия контроля, а не от потепления

Эколог: мосты в США больше страдают от отсутствия контроля, а не от потепления

Мосты в США страдают больше из-за отсутствия регулярного контроля и серьёзных вложений в инфраструктуру, но резкие перепады температур, наводнения также оказывают сильное воздействие на конструкции, заявил в беседе с RT Роман Пукалов, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль».

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