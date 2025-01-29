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Ким Чен Ын усилит ядерный щит КНДР из-за нестабильности в мире

Ким Чен Ын усилит ядерный щит КНДР из-за нестабильности в мире

Лидер КНДР, Ким Чен Ын, на фоне мировой нестабильности призвал к усилению ядерного щита страны. Визит на предприятие по производству ядерных материалов подчеркивает его намерения укрепить потенциал республики к 2025 году, отмечает ЦТАК.

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