Ким Чен Ын усилит ядерный щит КНДР из-за нестабильности в мире

Лидер КНДР, Ким Чен Ын, на фоне мировой нестабильности призвал к усилению ядерного щита страны. Визит на предприятие по производству ядерных материалов подчеркивает его намерения укрепить потенциал республики к 2025 году, отмечает ЦТАК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии