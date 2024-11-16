Варлей назвала смерть актрисы Светличной большой утратой

Смерть известной актрисы и заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной является большой утратой. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявила Наталья Варлей, сыгравшая главную роль в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
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