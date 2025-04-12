Правительство утвердило правила субсидирования модульных гостиниц

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на создание модульных гостиниц. Эта государственная поддержка будет направлена на финансирование или возмещение затрат инвесторов на приобретение и монтаж таких некапитальных средств размещения.
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