Садоводческие маршруты из Иркутска запустят 19 апреля

Администрация Иркутска с 19 апреля запускает в работу садоводческие маршруты. Всего в этот день из города начнут ходить автобусы по 13-ти сезонным маршрутам, на каждый из них муниципальным предприятием «Иркутскавтотранс» выделено по одному автобусу.
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