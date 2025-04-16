Садоводческие маршруты из Иркутска запустят 19 апреля

Администрация Иркутска с 19 апреля запускает в работу садоводческие маршруты. Всего в этот день из города начнут ходить автобусы по 13-ти сезонным маршрутам, на каждый из них муниципальным предприятием «Иркутскавтотранс» выделено по одному автобусу.