Убийца Mercedes-Maybach GLS и BMW X7 от Huawei теперь собирается при помощи литья под давлением. Новая установка позволит выпускать больше Aito M9

Huawei и Seres в 2021 году начали вместе выпускать машины Aito. Теперь же стало известно, что Seres начал использовать литье под давлением для производства модели Aito M9, и компания утверждает, что это позволило увеличить производственные мощности.
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