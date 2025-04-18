Тренер Розанов ответил на слова Жилиной, обвинившей его в домогательствах

Тренер и хореограф Сергей Розанов ответил на обвинения фигуристки Вероники Жилиной и ее матери Людмилы Алферовой, которые заявили, что специалист вел себя неподобающим образом в отношении спортсменки несколько лет назад.
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