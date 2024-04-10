"Лукойл" подписал договор с профильным министерством Узбекистана о целевом наборе трудовых мигрантов для работы на своих предприятиях. Будем посмотреть что и как

НС Наталья Середа Олигархи сидят на природных ресурсах страны и сами решают кого нанимать на работу, такая же история и в строительстве и в такси, и в медицыне и в торговле.

алекс кузь Для сытых пока еще управленцев, которым не известна суровая правда жизни в мире, ими же построенном: есть работа - можно купить пищу. Те, кто сдает работу мигрантам, лишает пищи своих сограждан, которые воюют, содержат страну и собирают детям на лечение по смс. Лукойлы - худшие из предателей, какой прок от таких бизнесменов.