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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Лукойл" подписал договор с профильным министерством Узбекистана о целевом наборе трудовых мигрантов для работы на своих предприятиях. Будем посмотреть что и как

"Лукойл" подписал договор с профильным министерством Узбекистана о целевом наборе трудовых мигрантов для работы на своих предприятиях. Будем посмотреть что и как

Джава Харлалов   "Лукойл" подписал договор с профильным министерством Узбекистана о целевомнаборе трудовых мигрантов для работы на своих предприятиях, беря на себя всю ответственность за их нахождение на территории РФ.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Олигархи сидят на природных ресурсах страны и сами решают кого нанимать на работу, такая же история и в строительстве и в такси, и в медицыне и в торговле.
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4 час.
алекс кузь
Для сытых пока еще управленцев, которым  не известна суровая правда жизни в мире, ими же построенном: есть работа - можно купить пищу. Те, кто сдает работу мигрантам, лишает пищи своих сограждан, которые воюют, содержат страну  и собирают детям на лечение по смс. Лукойлы - худшие из предателей, какой прок от таких бизнесменов.
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4 час.
ninikooo Митусова
Молодец губернатор А. Николаев! А предприятия Лукойла где находятся? Надеемся не в центральных городах России?! И зачем завозить новых мигрантов-может отобрать из уже живущих здесь, только без семей, диаспор, многочисленных родственников. Остальных- домой, всем скопом и чем раньше, тем лучше.
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2 час.

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