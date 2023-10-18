Си Цзиньпин провел встречу с президентом Узбекистана

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который находится в Пекине для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".