Простой рецепт торта «Зимняя вишня»

Ингредиенты: около килограмма вишен без косточек Для теста: 3,5-4 стакана муки пачка маргарина (250 гр) стакан сметаны Для крема: пол литра сметаны 4-5 столовых ложек сахара пакетик ванильного сахара (можно два) Приготовление: 1.