Простой рецепт торта «Зимняя вишня»

Ингредиенты: около килограмма вишен без косточек Для теста: 3,5-4 стакана муки пачка маргарина (250 гр) стакан сметаны Для крема: пол литра сметаны 4-5 столовых ложек сахара пакетик ванильного сахара (можно два) Приготовление: 1.
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