Федеральное агентство новостей №1

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Баллонная диета: Ученые открыли новый способ похудения

Баллонная диета: Ученые открыли новый способ похудения

Новое исследование показало, что сочетание проглатываемого желудочного баллона с препаратом для похудения может привести к потере веса на 19% за восемь месяцев.

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