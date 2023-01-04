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Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Вашингтоном» и 2-м в сезоне НХЛ забросил 30 шайб

Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Вашингтоном» и 2-м в сезоне НХЛ забросил 30 шайб

Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Вашингтоном» и 2-м в сезоне НХЛ забросил 30 шайб. 25-летний форвард «Баффало» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (5:4 ОТ), набрав 4 (3+1) очка.

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