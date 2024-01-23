В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО

Сокращение времени реагирования на разведывательные удары, создание 600-мильного (965 км) фронта, плотно усыпанного минными полями и противотанковыми оборонительными сооружениями, и два года уроков ведения боевых действий превратили российскую армию в гораздо более опытную силу, предупредил высокопоставленный представитель министерства обороны Великобритании читателей Breaking Defense.