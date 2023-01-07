Орелtimes

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В Орле Красный мост получил второй шанс на возвращение к жизни

В Орле Красный мост получил второй шанс на возвращение к жизни

Реконструкция Красного моста в Орле началась ещё в феврале 2021 года. Практически сразу стало понятно, что главная городская переправа точно будет введена в эксплуатацию значительно позже указанных первоначальных сроков — а это ноябрь 2022 года.

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