Инвалид-колясочник из Горловки рассказал, зачем бежал в Екатеринбург. Фото

Артем Кузнецов из ДНР прикован к инвалидному креслу с 2022 года. Из-за отсутствия необходимой медпомощи в родном городе и постоянных обстрелов мирного населения со стороны ВСУ он был вынужден искать лечение в других регионах РФ.
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