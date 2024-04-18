Инвалид-колясочник из Горловки рассказал, зачем бежал в Екатеринбург. Фото

Артем Кузнецов из ДНР прикован к инвалидному креслу с 2022 года. Из-за отсутствия необходимой медпомощи в родном городе и постоянных обстрелов мирного населения со стороны ВСУ он был вынужден искать лечение в других регионах РФ.