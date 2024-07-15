Нацпарк кошмарит туристов с палатками, заставляя покупать билеты для посещения В сети начали появляться отзывы о том, что туристов с палатками начали штрафовать инспектора Нацпарка Сочи.
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Нацпарк кошмарит туристов с палатками, заставляя покупать билеты для посещения В сети начали появляться отзывы о том, что туристов с палатками начали штрафовать инспектора Нацпарка Сочи.