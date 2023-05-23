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Врач Тяжельников предупредил о внезапных скачках давления из-за магнитных бурь

Врач Тяжельников предупредил о внезапных скачках давления из-за магнитных бурь

Внезапные скачки давления и сердечные проблемы учащаются из-за магнитных бурь. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает РИА Новости.

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