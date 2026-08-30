Страна и люди
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Страна и люди

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Марио Навфал - Андрей Мартьянов: Паника в Киеве: Россия готовит новый удар с севера?

Содержание: 00:01  Введение и реклама книг 01:00  Обсуждение визита Джона Рэдклиффа03:27  Демилитаризация и действия России05:19  Ситуация в Краматорске и Славянске06:35  Демографические изменения в Украине09:30  Экономические проблемы Европы12:35  Военная мощь России12:44  Визит Путина на Курильские острова13:29  Реакция России на действия НАТО15:48  Задержание западных судов17:27  Критика западной дипломатии19:49  Экономическое развитие России21:08  Изменение отношения к постсоветскому пространству22:07  Развитие Сибири и Дальнего Востока23:41  Скептицизм по поводу западных прогнозов25:48  Экономическое превосходство России26:36  Контроль России над транспортными путями27:17  Реакция на убийство ребёнка28:14  Бомбардировки Киева и проблемы ПВО29:23  Освобождение Краматорска и Славянска30:18  Политические аспекты и перспективы34:01  Стратегия России и истощение ресурсов36:54  Эффективность российского оружия38:03  Действия Черноморского флота39:19  Политические аспекты Одессы39:57  Перспективы развития Одессы41:19  Конец войны и режим Зеленского42:49  Роль США в контрнаступлении Украины44:05  Критика американской военной стратегии46:03  Роль Красной Армии во Второй мировой войне48:10  Сравнение военной мощи США и Японии48:51  Рекомендация книг.

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