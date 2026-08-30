Марио Навфал - Андрей Мартьянов: Паника в Киеве: Россия готовит новый удар с севера?

Содержание: 00:01 Введение и реклама книг 01:00 Обсуждение визита Джона Рэдклиффа03:27 Демилитаризация и действия России05:19 Ситуация в Краматорске и Славянске06:35 Демографические изменения в Украине09:30 Экономические проблемы Европы12:35 Военная мощь России12:44 Визит Путина на Курильские острова13:29 Реакция России на действия НАТО15:48 Задержание западных судов17:27 Критика западной дипломатии19:49 Экономическое развитие России21:08 Изменение отношения к постсоветскому пространству22:07 Развитие Сибири и Дальнего Востока23:41 Скептицизм по поводу западных прогнозов25:48 Экономическое превосходство России26:36 Контроль России над транспортными путями27:17 Реакция на убийство ребёнка28:14 Бомбардировки Киева и проблемы ПВО29:23 Освобождение Краматорска и Славянска30:18 Политические аспекты и перспективы34:01 Стратегия России и истощение ресурсов36:54 Эффективность российского оружия38:03 Действия Черноморского флота39:19 Политические аспекты Одессы39:57 Перспективы развития Одессы41:19 Конец войны и режим Зеленского42:49 Роль США в контрнаступлении Украины44:05 Критика американской военной стратегии46:03 Роль Красной Армии во Второй мировой войне48:10 Сравнение военной мощи США и Японии48:51 Рекомендация книг.