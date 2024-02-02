Уполномоченный в Республике Дагестан организовал конференцию «Как выйти из тени или почему как раньше не получится»

31 января уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурад Далгатов совместно с руководителем Общественной приемной Уполномоченного, экспертом в сфере финансов и налогов Джамилей Мелесовой и предпринимательским сообществом DagInvestClub провели конференцию на тему: «Как выйти из тени или почему как раньше не получится».