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62ИНФО | Новости Рязани

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Подростки-вандалы попали на камеру в Кораблинском округе

Подростки-вандалы попали на камеру в Кораблинском округе

Детская площадка в сквере на Садовой в городе Кораблино подверглась налету вандалов. Администрация округа опубликовала видео с камер, где видно, как группа из нескольких подростков отламывает и относит подальше на газон мачту с игрового корабля.

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