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Sohu объяснило многоходовку Дании с «Северным потоком – 2»

Sohu объяснило многоходовку Дании с «Северным потоком – 2»

Прогресс по «Северному потоку – 2» стал победой России и обернулся провалом для двух других стран. Обозреватели китайского издания Sohu оценили политическую ситуацию вокруг масштабного проекта по строительству магистрального газопровода в Европу.

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